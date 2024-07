Frente fria diminui as temperaturas em MS nesta terça-feira

A terça-feira (30) será marcada por uma mudança no tempo em Mato Grosso do Sul. O avanço de uma frente fria oceânica deve afetar a região, fenômeno meteorológico este que trará um aumento na nebulosidade e uma leve queda nas temperaturas, especialmente nas áreas do extremo sul, sudeste e sudoeste do Estado.

De acordo com as previsões do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as condições meteorológicas para terça incluem sol alternando com nuvens e possibilidade de chuvas fracas, com destaque para as regiões mencionadas. Já nas demais partes do Estado o tempo será predominantemente firme, com sol e variação na quantidade de nuvens.

A umidade relativa do ar se manterá baixa, especialmente durante a tarde, resultando em uma sensação de ar seco. As temperaturas esperadas para terça-feira variam significativamente de acordo com a localização.

Temperaturas

Campo Grande Mínima: 18°C Máxima: 29°C Dourados Mínima: 16°C Máxima: 28°C Coxim Mínima: 18°C Máxima: 26°C Corumbá Mínima: 16°C Máxima: 35°C Três Lagoas Mínima: 16°C Máxima: 31°C Porto Murtinho Mínima: 15°C Máxima: 31°C

*Com informações do Cemtec/MS e Inmet