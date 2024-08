Frente fria e chuva avançam em MS

Nesta sexta-feira (9) o tempo em Mato Grosso do Sul deverá ficar instável com o avanço de uma frente fria intensa, a qual pode se tornar a mais severa de 2024. A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) é de aumento da nebulosidade e incidência de chuvas, acompanhadas por uma significativa queda nas temperaturas.

As temperaturas poderão despencar a níveis incomuns para a época do ano, com mínima esperada de até 5ºC no sul do Estado. Em algumas áreas, esses valores podem ser ainda mais baixos. Já na região pantaneira, a mínima chegar a 8ºC, enquanto a máxima fica em 16°C.

Continue Lendo...

Em Corumbá, os termômetros ficam entre 13ºC e 16ºC, enquanto em Coxim essa variação vai de 12ºC a 19ºC. Já em Paranaíba vai dos 12ºC aos 22ºC e em Dourados dos 5ºC aos 14ºC. Em Ponta Porã a temperatura fica entre 6ºC e 11ºC, enquanto em Campo Grande a variação será de 10ºC de mínima e 15ºC de máxima.

Além das baixas temperaturas, os ventos também devem intensificar, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, podendo registrar rajadas superiores a 60 km/h. A umidade relativa do ar deve apresentar uma melhora significativa, alcançando índices acima de 60%.

Este fenômeno promete trazer um alívio à umidade do ar, que tem sido um problema em várias regiões, mas também exige atenção para as baixas temperaturas e possíveis impactos nos próximos dias.