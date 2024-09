Fugitivo do sistema penitenciário de MS é recapturado durante operação que apreendeu joias

Em mais uma operação policial nesta terça-feira (17/9), a Polícia Federal deflagrou a Operação Serra Nevada II, dando cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal em Campo Grande. Um foragido da Justiça foi preso.

Durante as buscas realizadas em Campo Grande, além de ter sido dado cumprimento ao mandado de prisão em aberto, foram apreendidos cerca de R$ 38 mil em espécie, diversas joias e outros bens de luxo.

A primeira fase da operação foi deflagrada em 2016 para combater uma organização criminosa dedicada ao tráfico internacional de drogas e à lavagem de capitais.

De acordo com as investigações, o principal investigado evadiu-se do sistema penitenciário sul mato-grossense há pouco mais de dois anos e vivia em um apartamento de luxo em São Paulo (SP), conforme informou a polícia. Os detalhes da ação e o nome do criminoso não foram divulgados.

Operação Serra Nevada I

A investigação realizada em conjunto pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal, durante 23 meses, desencadeou na operação Serra Nevada I, em junho de 2016, e desarticulou ações de um grupo criminoso especializado em tráfico internacional de drogas, especificamente em trazer para o Brasil a partir da Bolívia.

A droga era transportada em aeronaves e arremessada em áreas rurais. Posteriormente, a droga era levada por rodovias com destino ao estado de São Paulo, onde a droga era vendida.

Durante as investigações, os agentes acompanharam a vida luxuosa de integrantes da quadrilha que teria movimentado R$ 14 milhões com o tráfico de cocaína, durante quatro anos. O grupo criminoso foi descoberto devido à movimentação de carros de luxo em um residencial no Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande, que chamou a atenção das autoridades da segurança pública.

A partir de 2014, foram realizadas diversas apreensões de drogas e de dinheiro, uma delas com mais de 1,3 milhão de dólares, além de prisões em flagrante.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo criminoso ostentava uma vida de luxo, que incluía imóveis de alto padrão e veículos importados.

Na época, foram presos e posteriormente condenados à prisão 14 pessoas, entre elas o empresário Odir Fernando dos Santos Corrêa - conhecido como 'Barão do tráfico' -, a 51 anos de prisão. Ele era quem comandava o esquema criminoso em Mato Grosso do Sul, juntamente com os irmãos Odacir e Odair Corrêa dos Santos, condenados a 14 anos e 16 anos de prisão, respectivamente.

Outro integrante da quadrilha, Adriano Moreira Silva, conhecido como 'Zóio do PCC' devido a uma deficiência visual, foi condenado a 22 anos de prisão. As investigações revelaram que, morando em São Paulo, ele atuava como financiador e comprador, em larga escala, dos entorpecentes de grupos criminosos sediados em MS.