Funtrab disponibiliza mais de cinco mil vagas de emprego no estado, nesta segunda

Nesta segunda-feira (16), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), disponibiliza 5.111 vagas. Só na Capital, são 1.802 vagas.

Entre as opções estão: 71 auxiliar de linha de produção; 11 auxiliar de logística, 4 eletricista de instalações comerciais e residenciais, 27 estoquista, 3 operador de acabamento (indústria gráfica), 32 de vendedor interno. Há também 77 vagas para pessoas com deficiência. Neste caso é necessário apresentar laudo médico.

O mercado de trabalho também abre oportunidade para que está cursando o nível superior ou médio com vaga de estágio. São 62 vagas distribuídas em várias funções: 7 para assistente administrativo, 7 assistente de serviço de contabilidade, 7 atendente de serviço médico, 8 auxiliar de escritório, 3 Professor de educação física na educação de jovens e adultos do ensino fundamental de 5ª a 8ª série, entre outras.

Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773 – Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Atendimento na Rede Fácil:

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 – Aero Rancho

Atendimento: toda segunda-feira, das 8h às 13h

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento

Atendimento: toda quarta-feira, das 8h às 13h

Fácil General Osório – Rua Santo ngelo, 51 – Cel. Antonino

Atendimento: toda quinta-feira, das 8h às 13h

Funsat

Outra agência pública de emprego que disponibiliza vagas é a Fundação Social do Trabalho (Funsat). Por lá são 2.227 vagas distribuídas em 14 para Ajudante de carga e descarga de mercadoria, 13 Atendente de farmácia – balconista, 100 Atendente de telemarketing, 12 Auxiliar de enfermagem, 20 Emendador de cabos elétricos e telefônicos (aéreos e subterrâneos), 20 fiscal de loja, entre outras.

Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer à Funsat, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, no caso de Carteira de Trabalho Digital, é importante estar com o celular carregado, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral. o horário de atendimento segue até as 17h.