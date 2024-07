Governo anuncia a participação de R$ 16,3 bi em subvenção no Plano Safra 24/25

Na quarta-feira (3), foi anunciada a participação de R$ 16,3 bilhões em subvenção do Tesouro Nacional no Plano Safra 2024/25. No quadro CBN e Acrissul no Agro deste sábado (6), o consultor de agronegócios, João Pedro Dias, afirmou que o valor é insuficiente para atender as demandas anuais do setor agropecuário.

Entidades do setor haviam se posicionado solicitando R$ 22 bilhões quando consultados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além do valor menor que o esperado, outra preocupação do setor é o momento que o Plano é lançado. Para João Pedro, a antecipação do lançamento pode gerar oportunidade para o produtor rural, que atualmente utiliza dos valores para se recuperar de perdas devido à problemas climáticos que reduzem a produtividade. "Grande parte dos pequenos e médios pecuaristas não possuem estrutura. O setor está desorganizado e o Plano Safra não vai atender as demandas", ressalta João Pedro.

Acompanhe o quadro CBN e Acrissul no Agro na íntegra: