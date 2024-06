Grupo Enzo adere a Campanha "Junho Vermelho"

O Grupo Enzo, em apoio ao Hemosul, aderiu a Campanha "Junho Vermelho", dedicada a importância da conscientização das pessoas para a doação de sangue. Neste ano, a campanha enfatiza um ponto ainda mais relevante, que é o de retirar o Hemosul da reserva; um ato que salva vidas e uma contribuição que todos podem fazer.

Para a assistente de Recursos Humanos do Grupo Enzo, Evelyn Martins, a experiência da doação foi gratificante. “Doei sangue hoje pela primeira vez. O medo é deixado de lado quando entendemos esse simples e nobre ato que salva vidas. O atendimento é rápido e humanizado”, conta.

A assistente social do Hemosul, Raquel Nunes, reforça que a doação de sangue é um ato que depende totalmente da ação voluntária do doador que faz o bem sem olhar a quem. “A doação precisa ser constante, pois o sangue tem sua validade. É justamente por isso que se faz necessária a doação permanecer o ano todo e não somente no mês da campanha. É essa percepção que precisamos destacar com nossos voluntários”, explica.

Quem pode doar?

No portal do Hemosul estão disponíveis todas as informações necessárias para saber se você faz parte do perfil para doador. Acesse aqui..

Vale a pena lembrar que o Hemosul conta com um canal de atendimento para tirar qualquer dúvida do voluntário interessado em fazer este ato de amor. Entre em contato no telefone (67) 3312-1500.

Faça parte desta corrente de amor ao próximo com o Grupo Enzo e o Hemosul!