Guarda Municipal é afastado da função por agressão a motociclista, na Capital

O Guarda Civil Metropolitano (GCM) que agrediu um rapaz, menor de idade, durante uma abordagem no último sábado (21) foi afastado das funções. A agressão ocorreu depois que um motociclista fugiu ao ser flagrado realizando manobras proibidas no trânsito, no bairro Aero Rancho.

No final de semana, a Guarda Municipal realizava uma Operação no Terminal Aero Rancho, quando a equipe da GCM, Grupamento Especializado de Motopatrulhamento, se deparou com vários motocicletas realizando infrações de trânsito, na Avenida Gunter Hans, esquina com a Rua Panambi Vera.

Entre os veículos, uma das motocicletas chamou a atenção porque estava sem o retrovisor. Diante da infração, foi dada a ordem de parada ao condutor, que não obedeceu e fugiu em alta velocidade.

Durante a fuga, o motorista desrespeitou vários sinais de trânsito, incluindo semáforos e placas de “Pare”. Além disso, o indivíduo jogou seu veículo diversas vezes contra as viaturas que realizavam o acompanhamento.

Na perseguição um dos guardas perdeu o controle da moto e bateu em um carro que estava parado, aguardando a abertura do sinal vermelho, no cruzamento da Rua Thirson de Almeida.

Apesar do incidente, a guarnição continuou o acompanhamento do condutor em fuga, que perdeu o controle da motocicleta e caiu, na Rua Tancredo Neves, esquina com a Rua Ezequiel Ferreira Lima. Para a Polícia Civil, o jovem, que estava acompanhado por uma garota, na garupa da moto, disse que decidiu fugir porque não tem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e por ter sido flagrado realizando manobras proibidas na via pública, conhecidas como "Rolezinho".

Em nota, “a Guarda Civil Metropolitana reforça que nada justifica a agressão, ato que será apurado dentro do rigor de um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) e o servidor afastado de suas funções.

A Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social possui a Ouvidoria e a Corregedoria para receber denúncias de cidadãos e apurar a conduta de seus servidores. A GCM, mais uma vez, deixa claro que não compactua com esse tipo de comportamento”, justificou.