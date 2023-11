Hemosul inaugura brinquedoteca no Hospital Regional

A Rede Hemosul inaugurou um espaço infantil no Hospital Regional com o objetivo de promover lazer, bem estar e educação por meio de brincadeiras nesta quarta-feira (29). Brinquedoteca é destinada às crianças que fazem tratamento de hemofilia e outras coagulopatias.

Brinquedoteca fica no ambulatório de coagulopatias e na farmácia de distribuição de hemoderivados do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. A criação de um ambiente acolhedor e adaptado, além de suavizar o processo de tratamento, auxilia também na compreensão e recuperação dos pacientes, principalmente na infância.

O projeto é realizado em parceria com a Associação de Pessoas com Hemofilia de Mato Grosso do Sul (Aphems) e foi concretizado graças à vitória no concurso nacional “Children’s Walk Brasil 2022”, promovido pela farmacêutica Roche e que contou com diversos concorrentes de todo o país.

Continue Lendo...

A brinquedoteca conta ainda com um mini estúdio, que transmitirá as atividades em lives para outros municípios do Estado.

*Com informações do Governo do Estado