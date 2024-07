Iagro oferta 29 vagas para médicos veterinários

A Secretaria de Estado de Administração (SAD/MS) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc/MS), juntamente com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro/MS), publicaram no Diário Oficial Eletrônico n. 11.563 desta terça-feira (23) o edital com a abertura do Concurso Público de Provas e Títulos para o cargo de Fiscal Estadual Agropecuário, integrante da carreira de Fiscalização e Defesa Sanitária do quadro de pessoal da Iagro.

Realizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecom), serão 29 vagas ofertadas para médico veterinário para provimento da carreira de Fiscalização e Defesa Sanitária. O cargo exige graduação de nível superior e Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo categoria B. Com carga horária de 40 horas semanais, o salário inicial é de R$7.248,47.

Continue Lendo...

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no período de 25 de julho de 2024 até 23h59min do dia 29 de agosto de 2024, devendo o interessado acessar o site do Instituto Selecon, no endereço www.selecon.org.br, e observar as normas e os procedimentos especificados no edital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para obter mais informações, os interessados devem acessar o edital completo a partir da página 128, do Diário Oficial Eletrônico n. 11.563.

Concurso Imasul

Ainda no Diário Oficial Eletrônico desta terça (23), SAD e Semadesc publicaram novas etapas do concurso do Imasul.

Os editais n. 13/2024e n. 14/2024 tornam públicos os resultados dos recursos interpostos contra o resultado preliminar dos procedimentos de validação das autodeclarações apresentadas no ato de inscrição no concurso público pelos candidatos negros, indígenas e pessoas com deficiência (PCD).

No Edital n.15/2024, é divulgado o resultado preliminar da Etapa III - Prova de Títulos, para os cargos de nível superior.

*Com informações do Governo de MS