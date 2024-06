Ibama enfrenta déficit de 50% de servidores em MS

Em 2024, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), completa 35 anos de criação no país. Mas em Mato Grosso do Sul, o Ibama/MS enfrenta desafios estruturais como a falta de pessoal. Atualmente, o órgão trabalha com cerca de 50 servidores, enquanto que o ideal é de no mínimo o dobro de pessoas.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, a superintendente do Ibama no estado, Joanice Lube Battilani, explicou que a instituição passa por uma reestruturação na carreira. Entre as principais melhorias estão: aumento de efetivo com a realização de concurso público e qualificação profissional dos servidores.

Na semana do meio ambiente, entre os principais assuntos em discussão estão as mudanças climáticas. O tema desta semana é “Reestruturação, desertificação e resiliência à seca”.

De acordo com o Mapbiomas, de 2019 a 2022, o Pantanal teve mais de 100 mil hectares desmatados. Mato Grosso do Sul responde por quase a totalidade da área desmatada. Segundo a superintendente, a supressão da vegetação nativa está ligada ao avanço da expansão agrícola.

Durante a entrevista, Joanice avaliou a implantação da Lei do Pantanal e da atuação do Ibama em áreas federais, especialmente, em terras indígenas. Acompanhe a entrevista completa.