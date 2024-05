II Seminário Estadual do Leite de MS será dia 4 de junho

O quadro CBN e Acrissul no Agro desde sábado (25), destacou a iniciativa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), que atendeu a proposição do vice-presidente da Casa, deputado estadual Renato Câmara (MDB), definiu, por meio da Frente Parlamentar do Leite, a realização do II Seminário Estadual do Leite de MS no próximo dia 4 de junho.

O evento, com o tema “Mitos e Verdades”, conta com as parcerias da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do MS e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e apoio da Acrissul.

Confira na íntegra: