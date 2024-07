Indústria de biocombustível fomenta economia em Maracaju com produção de etanol de milho

Com mais de 200 empregos diretos e outros 600 indiretos, a indústria da Neomille inaugurada a menos de um mês em Maracaju está contribuindo com a transformação econômica da região.

Em entrevista ao Jornal CBN CG, o CEO da Cerradinho Bioenergia, Renato Pretti falou do momento da empresa que posiciona a companhia entre as maiores produtoras de etanol de milho do país. Ele explicou como o crescimento do segmento caminha em sintonia com duas das principais pautas mundiais: transição energética e segurança alimentar.

Cerradinho Bioenergia

A empresa do setor sucroenergético que produz etanol e seus coprodutos a partir de matéria-prima renovável, como a cana e o milho, adicionou a sua produção a mais nova fábrica de etanol de milho e coprodutos para alimentação animal, através da subsidiária Neomille.

A unidade em Maracaju acrescentou a capacidade de 3,1 milhões de toneladas de cana equivalente a moagem total da Cerradinho Bioenergia, totalizando a capacidade instalada atual em 13,6 milhões.

A primeira fábrica da indústria está em Chapadão do Céu (GO), com capacidade de moagem de 860 mil toneladas de milho, por ano.