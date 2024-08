Inscrições para concurso público da Câmara de Bonito se encerram esta semana

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Bonito se encerram nesta quinta-feira (22). O concurso oferece 11 vagas para diversos cargos, incluindo Copeiro, Vigilante, Zelador, Assistente de Informática, Auxiliar de Administração I, Recepcionista, Secretário Executivo, Analista de Controle Interno, Assistente Jurídico, Controlador Interno, Contador e Técnico Legislativo.

As oportunidades são para candidatos com níveis de escolaridade que variam do fundamental ao superior, sendo exigido registro na OAB e CRC para alguns cargos. Os contratados terão uma carga horária de 40 horas semanais, com salários que variam de R$ 1.742,74 a R$ 9.022,99.

As inscrições são realizadas exclusivamente pelo site da IAN Concursos. A taxa de inscrição varia entre R$ 90,00 e R$ 150,00, dependendo do cargo pretendido.

O processo seletivo inclui uma prova objetiva marcada para o dia 20 de outubro de 2024, que será composta por questões de língua portuguesa, legislação municipal, conhecimentos gerais e específicos. Também haverá prova de títulos.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, com a possibilidade de prorrogação por mais dois anos.

*Com informações do PCI Concursos