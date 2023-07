Na coluna Mover desta sexta-feira (28), Melissa Tamaciro falou sobre a plataforma Alumia, lançada pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur/MS). O presidente da Fundtur, Bruno Wendling, participou do programa e explicou o funcionamento da plataforma que utiliza Inteligência Artificial para fornecer dados e informações sobre o turismo do estado para empresários e gestores.

