Interagro deve reunir mais de mil pessoas a partir desta quinta em CG

Começa nesta quinta-feira (20), em Campo Grande, a Interagro 2024. O evento de três dias será o primeiro evento agro de MS considerado carbono neutro. Segundo o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho, Alessandro Coelho, isso significa que todas as atividades do evento contarão com a compensação de emissão de carbono.

“O evento vai compensar toda a emissão de carbono que vai ser gerado, com a coleta de lixo, aproveitamento de materiais, na questão da mitigação de carbono e vamos ter a medida das pessoas através de QR-Code. Não conseguimos para este ano a fixação de carbono em Mato Grosso do Sul, mas estamos trabalhando com a Embrapa para o próximo ano a produção aqui em MS”.

Continue Lendo...

A expectativa é de que o evento reúna mais de mil pessoas diariamente. A programação contará com uma palestra de abertura com o governador do estado, Eduardo Riedel. Na sexta-feira (21) o evento vai reunir em uma mesa redonda o ex-ministro da economia, Paulo Guedes, a senadora Tereza Cristina, o presidente da Famasul Marcelo Bertoni e o presidente da FPA, Pedro Lupion. Além disso, os interessados terão a oportunidade de realizar um curso de pilotagem de drone (básico e avançado). Acompanhe a entrevista completa.