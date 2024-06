Jacqueline Costa lança novo single "Desenho em Aquarela"

O CBN Cultural desta sexta-feira (21) recebeu o lançamento da cantora e compositora Jacqueline Costa, "Desenho em Aquarela", disponível em streamings como Youtube, Deezer, Spotify, Apple Music, Tidal e Amazon Music. O projeto conta com financiamento da Lei Paulo Gustavo.

A faixa de MPB marca um momento especial na carreira da artista: seu retorno ao universo das composições autorais. Ela compôs a canção há sete anos, mas acabou deixando o autoral de lado para tocar em eventos, bares e restaurantes.

Continue Lendo...

Voltando a dar voz para sua poesia, Jacqueline faz uma analogia do amor a uma obra de arte em "Desenho em Aquarela".

"Eu acho que compor é uma questão de estado de espírito. Eu compus mais canções, que estão engavetadas, mas antigamente eu compunha mais, tinha mais tempo, menos preocupações, então era muito fácil fazer música, compor com mais agilidade. Hoje me tornei adulta e as preocupações do dia a dia vão surgindo. Com essa música e a Lei Paulo Gustavo, tive a possibilidade de produzir", explica a cantora.

O single conta com a produção musical de Fábio Adames e foi gravado no estúdio O2. O videoclipe teve a produção audiovisual de Leandro Camy, fotografia de Charlene Bitencourt, maquiagem de Thays Galitzki, e foi gravado no espaço La Zucca Eventos.

Para promover a inclusão, o projeto inclui interpretação em Libras e contará com duas apresentações ao vivo, além da exibição do clipe em escolas municipais da Capital. Iniciativa que visa levar a música e a cultura a um público mais amplo e diverso.

Ouça a música de Jacqueline Costa: