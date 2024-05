Justiça anula posse de vereador e convoca oitavo suplente para a vaga na Capital

Em uma reviravolta no imbróglio jurídico que envolve a vaga do vereador licenciado Claudinho Serra (PSDB), na Câmara Municipal de Campo Grande, a Justiça determinou a suspensão da posse do suplente convocado, Dr. Lívio (União Brasil), e a imediata convocação de Giancarlo Josetti Sandim, também do PSDB.

A decisão foi tomada nesta quinta-feira (23) pelo juiz de direito Cláudio Müller Pareja, da 2ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), após análise do pedido de liminar apresentado por Giancarlo. A Câmara Municipal de Campo Grande tem o prazo de 48 horas para cumprir a decisão.

Lívio Viana Leite foi empossado há apenas dois dias, na manhã de terça-feira (21), após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MS) cancelar a decisão anterior da Justiça Eleitoral em primeira instância, que havia suspendido a solenidade. O caso, então, para julgamento do mérito, foi encaminhado para análise da Justiça comum.

Verador Licenciado

O vereador tucano Cláudio Jordão de Almeida Serra Filho, o Claudinho Serra, foi preso no dia 3 abril, na 3ª fase da Operação Tromper, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC), do Ministério Público Estadual, por atividades que exerceu na prefeitura de Sidrolândia, município a 60 quilômetros da Capital.

As investigações revelaram desvio de R$ 15 milhões de reais dos cofres públicos à época que Claudinho foi Secretário municipal. Ele foi liberado com tornozeleira eletrônica no dia 26, ficando 23 dias na prisão.

Antes de solicitar a licença do cargo de vereador, sem direito à remuneração, Claudinho já havia apresentado atestado por "motivos psicológicos". No requerimento enviado à Câmara, justificou que precisa continuar com seu tratamento de saúde, além de preservar sua dignidade e integridade, e o bem-estar da família.

