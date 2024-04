Laboratório da Iagro obtém credenciamento para mais dois diagnósticos de doenças

O LADDAN conquistou a aprovação pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) da extensão do escopo para mais dois diagnósticos: síndrome reprodutiva e respiratória dos suídeos (PRRS) - uma infecção que causa problemas reprodutivos em fêmeas gestantes - e peste suína africana (PSA) - doença viral e altamente contagiosa que acomete exclusivamente os suídeos - ambos já estão disponíveis à população. O laboratório já possui o credenciamento para os ensaios de anemia infecciosa equina, mormo, peste suína clássica e doença de Aujeszky.

Com o credenciamento do LADDAN para mais esses dois diagnósticos, o tempo de ação frente aos casos suspeitos destas enfermidades é mais rápido, uma vez que as amostras serão processadas em nosso Estado, o tempo de espera na granja até a chegada dos resultados finais. A rápida detecção de uma eventual introdução destas enfermidades é essencial para o sucesso das ações de resposta a emergências, o controle e erradicação do foco, com objetivo de recuperação rápida da condição sanitária.

Além disso o Programa Nacional de Sanidade Suídea da Iagro conseguirá atender as demandas estabelecidas pelo Plano Integrado de Vigilância de Doenças de Suínos, tendo autonomia para realização dos exames das amostras colhidas no estado (monitoramentos), como também sendo uma opção para atendimento às demandas de outras regiões do Brasil.

*Com informações da Iagro/MS