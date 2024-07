LDO é aprovada em 2ª votação e segue para redação final

Os deputados estaduais aprovaram, nesta quinta-feira (11), o projeto sobre da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2025. A proposta foi aprovada em segunda discussão e, por ter recebido emendas, vai à redação final no dia 16 de julho, conforme anúncio do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP).

A meta da receita total, em valor corrente, estimada pelo Governo do Estado para o próximo ano é de R$ 26,402 bilhões. Além de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), a LDO estabelece as metas e as prioridades da Administração Estadual e dispõe sobre a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e sobre as alterações na legislação tributária.

