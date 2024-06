Líder de facção especializada em roubo a bancos é preso em MS

Em uma ação conjunta entre as Delegacias de Coronel Sapucaia e Paranhos, a Polícia Civil prendeu na madrugada desta segunda-feira (10) um homem de 36 anos, conhecido como "Mau Mau". O indivíduo é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa, originária da Bahia, especializada em roubos a bancos na modalidade "Novo Cangaço".

A prisão ocorreu após monitoramento e trabalho de inteligência. As equipes policiais localizaram "Mau Mau" escondido em sua residência no Jardim Tremembé, em Coronel Sapucaia. Ao tentar fugir pulando o muro da casa, ele fraturou a perna esquerda e foi detido.

Na casa do indivíduo, foram encontradas drogas do tipo "maconha" e munições de calibre 357. "Mau Mau" possui extensa ficha criminal na Bahia, com dois mandados de prisão em aberto por roubo com arma de fogo e latrocínio, ambos expedidos pela Comarca de Salvador.

O "Novo Cangaço" consiste em ataques planejados por grandes grupos armados, que invadem cidades utilizando armamento pesado, bloqueiam acessos e tomam reféns para saquear bancos. Essa modalidade criminosa tem causado terror em diversas cidades do país.

*Com informações da PCMS