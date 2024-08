Mais de 5 mil vagas de emprego estão disponíveis na Capital

Em Campo Grande, 5.206 vagas de emprego estão disponíveis nesta segunda-feira (5) para a população, somando as vagas disponibilizadas pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) e pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab). São oportunidades em diversas áreas e há vagas também para estagiários e Pessoas com Deficiência (PcD). Os cargos são rotativos, podem ser preenchidos sem aviso prévio e, para concorrer, é necessário cadastro nas fundações.

Funsat - A Fundação Social do Trabalho oferece 3.356 oportunidades de emprego nesta segunda-feira (5), para 175 profissões diferentes, oferecidas por 249 empresas em Campo Grande. Destaque aos recrutamentos para ajudante de carga e descarga (54 vagas); atendente de loja (12 vagas); atendente de Telemarketing (100 vagas); auxiliar de linha de produção (143 vagas); eletricista de manutenção eletroeletrônica (1 vaga); fiscal de caixa (20 vagas); entre outros.

Quanto às vagas para as quais não há necessidade de experiência prévia, são disponibilizadas 2.264 oportunidades para 86 profissões diferentes. Há postos de trabalho para balconista de açougue (55 vagas); fiscal de loja (3 vagas); montador de estruturas metálicas (20 vagas) e operador de caixa (492 vagas).

O público PCD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição processos seletivos exclusivos em 11 funções, que disponibilizam 20 vagas em aberto. São tentativas de o mercado de trabalho contratar atendente de farmácia (3 vagas), auxiliar administrativo (5 vagas), auxiliar de limpeza (3 vagas) e mais nove opções.

A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira, inclusive no horário de almoço, realizando também outros serviços como solicitações para a emissão da carteira digital de trabalho, ativação do seguro-desemprego, ou, por exemplo, inscrição de cursos profissionalizantes promovidos pela Fundação. O telefone para contato é o (67) 4042-0585.

Funtrab - A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul inicia a semana com 4.592 vagas de empregos disponíveis em 35 cidades do Estado. São opções em áreas como serviços, comércio, construção civil, área industrial e setor rural.

Em Campo Grande são 1.850 vagas, tendo entre as opções 126 para auxiliar de limpeza, 100 para carreteiros, além de ajudante de carga e descarga de mercadorias (75), operador de telemarketing (75), auxiliar de linha de produção (73), vendedor interno (67), motorista de ônibus (57), entre outros.

Na lista de oportunidades se destacam ainda as cidades de Chapadão do Sul com 445 vagas, Rio Brilhante tem 345, Dourados 268, Ribas do Rio Pardo 268, assim como Cassilândia (227), Três Lagoas (163), Bataguassu (155), Costa Rica (151), Batayporã (101) e Ivinhema (64).

Os interessados podem comparecer às unidades da Funtrab espalhadas pelo Estado, levando consigo RG, CPF e Carteira de Trabalho, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.