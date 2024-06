Maracaju comemora centenário com importantes obras de infraestrutura

Durante a comemoração dos 100 anos de Maracaju, foram anunciados significativos investimentos em infraestrutura, incluindo a construção de um novo aeroporto e diversas outras obras. O evento contou com a presença de autoridades locais e estaduais, que participaram de uma série de inaugurações e lançamentos.

Um dos destaques foi a autorização para a construção do aeroporto de Maracaju, com um investimento de R$ 17,5 milhões. O projeto prevê uma pista de pouso e decolagem de 1.700 metros de comprimento por 30 metros de largura, além de instalações de segurança como alambrado operacional, taxiway e pátio.

Além do aeroporto, foi autorizada a licitação para a pavimentação da Avenida Senador Filinto Muller, com um aporte de R$ 26,18 milhões. Outras obras de restauração nas ruas Miguel Couto e Vacarias, totalizando R$ 3,9 milhões, também foram vistoriadas.

Durante a cerimônia, o prefeito de Maracaju, José Marcos Calderan (PSDB), expressou sua gratidão pela parceria que resultou em benefícios diretos para a população. Calderan destacou a importância das novas obras para o desenvolvimento contínuo do município.

No distrito de Vista Alegre, foi autorizada a construção da Praça Central, orçada em R$ 3,3 milhões. O projeto inclui uma área de 8 mil m² com calçamento, pista de caminhada, quadra de areia, campo de futebol, quadra poliesportiva, playground, quiosque, paisagismo, estacionamento e iluminação. Além disso, foi assinada a ordem de serviço para a reforma do CIEI Joana Sayd, que atende 130 crianças até seis anos de idade.

A celebração do centenário também marcou a inauguração das novas instalações da Polícia Militar Rodoviária na MS-162, com um investimento de R$ 4,6 milhões. A nova unidade, fruto de um convênio com a Itaipu Binacional, oferece policiamento 24 horas e melhorará a fiscalização de trânsito rodoviário, conectando Maracaju a Sidrolândia.

