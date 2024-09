Mato Grosso do Sul sofre com onda de calor e baixa umidade

O calor intenso e a baixa umidade do ar continuam a marcar a terça-feira (3) em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as temperaturas estão acima da média para esta época do ano, com máximas podendo chegar a 41°C em algumas regiões do estado.

A combinação de altas temperaturas e baixa umidade do ar, que pode chegar a 8% em alguns locais, aumenta o risco de problemas de saúde, como desidratação e irritações nas vias respiratórias. Por isso, é fundamental que a população se mantenha hidratada, evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia e utilize protetor solar.

Em Campo Grande, o dia iniciou com 21°C e atinge máxima de 36°C. Em Dourados, a mínima é de 18°C e a máxima é semelhante à capital. Na região Sul-Fronteira, os valores em Ponta Porã variam entre 19°C e 33°C. Iguatemi, no Leste, tem mínima de 19°C e máxima de 35°C.

Os termômetros em Paranaíba, na região do Bolsão, marcaram 19°C inicialmente e chegam aos 37°C à tarde; Em Três Lagoas, a mínima prevista é de 20°C e a máxima atinge os 35°C. No norte do Estado, Coxim amanheceu com 20°C e tem 37°C nos horários mais quentes.

No Pantanal, Corumbá tem mínima de 23°C e máxima de 37°C, já no município de Aquidauana as temperaturas variam entre 21°C e 39°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho tem 22°C pela manhã e registra 38°C ao longo do dia.