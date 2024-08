MBAs de Economia têm inscrições abertas na UFMS

Estão abertas as inscrições para os processos seletivos para ingresso nos programas de MBA em Economia do Agronegócio e MBA em Economia e Negócios. Ambos são oferecidos pela Escola de Administração e Negócios (Esan) da UFMS. Os interessados devem se inscrever até 5 de setembro.

“Apoiamos totalmente a realização de MBAs porque é uma excelente oportunidade de nos aproximarmos mais da sociedade e estabelecermos relações de trocas de conhecimentos. Ganham os profissionais, que podem retornar para a Universidade e atualizar e rever teorias; e ganham os professores, que podem interagir mais com o mercado e também atualizar seus conteúdos”, comenta o diretor da Esan, Cláudio Cesar da Silva.

“É a segunda turma do MBA em Economia e Negócios e a primeira vez que estamos oferecendo o MBA em Economia do Agronegócio”, destaca o coordenador dos cursos, professor Odirlei Fernando Dal Moro. “Em relação ao MBA Economia e Negócios observamos uma demanda elevada na primeira turma de profissionais que querem buscar qualificação para atuarem nas organizações. O formato do MBA, com aulas on-line, ao vivo e com professores qualificados, discutindo problemas reais das organizações mostrou-se relevante para darmos continuidade à oferta do curso. Com isso trazemos de volta para a Universidade pessoas que querem uma qualificação para se manterem atualizados”, explica.

Sobre o oferecimento do MBA em Economia do Agronegócio, Odirlei diz que se trata de um setor de extrema importância para o Estado e, ao mesmo tempo, com falta de mais profissionais qualificados. “É notória a importância deste setor em MS. No entanto, observamos que faltava uma qualificação melhor na área de economia e gestão do agronegócio. Assim conseguiremos cumprir uma lacuna importante, que é formar pessoas para atuarem com competência no ramo do agronegócio”, diz. “A equipe dos dois MBAs é fantástica, formada por professores doutores e que ministrarão aula em suas respectivas áreas de atuação”, completa.

Os interessados devem se atentar para as duas etapas da inscrição: primeiro é preciso se inscrever na página da Fapec para emissão do boleto e, após, efetuar a inscrição e enviar os documentos na página da Pós-Graduação da UFMS. A taxa de inscrição é de R$200. Os valores dos MBAs são: 18 mensalidades de R$ 339,90, para Economia e Agronegócios; e para Economia e Negócios, 18 mensalidades de R$ 329,90.

São oferecidas 140 vagas para o MBA em Economia do Agronegócio e 150 para o MBA em Economia e Negócios. Há vagas destinadas às ações afirmativas e para vulnerabilidade econômica. Para se inscrever nessas duas modalidades é necessário seguir as orientações descritas nos editais.

“Nossas expectativas são as melhores possíveis tendo em vista o desejo de qualificação profissional dos estudantes. Normalmente atraímos pessoas de setores econômicos diversos, o que amplia as possibilidades de networking. Por outro lado, é uma forma de trazer à UFMS estudantes que querem qualificação, mas por vezes não possuem tempo e nem cursos que atendam às suas demandas. Como os dois programas são oferecidos em formato on-line, temos a possibilidade de atender pessoas do estado inteiro”, ressalta Odirlei.

O coordenador reitera que, ao concluir os programas, os profissionais devem ampliar a capacidade de gestão, terem uma visão ampla das organizações e terem capacidade criativa para tomarem decisões nos mais diversos contextos organizacionais, principalmente. “Organizamos os dois MBAs pensando em uma qualificação de altíssimo nível. Ademais, a forma de oferta das disciplinas facilita muito aos participantes, geralmente ocupados com o trabalho, família, entre outras atividades”, finaliza.

Mais informações podem ser obtidas nos editais dos programas, disponíveis na página da Esan e na página da Pós-Graduação. Dúvidas devem ser encaminhadas para os e-mails [email protected] ou [email protected].