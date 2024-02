Milho, situação das pastagens e influência na reposição de gado

Os preços do milho seguem registrando pequenas variações em boa parte das regiões acompanhadas pelo Cepea, com o Indicador ESALQ/BM&FBovespa (referência Campinas SP) se mantendo por volta dos R$ 62/sc desde o início de fevereiro.

Segundo pesquisadores do Cepea, agentes estão cautelosos nas novas negociações; consumidores priorizam o uso de estoques, e vendedores seguem atentos à colheita da safra verão e à semeadura e/ou ao desenvolvimento da segunda safra.

O mercado externo, as cotações do cereal caíram com força na Bolsa de Chicago )na última semana e seguia em queda de 1% na manhã de hoje, pressionadas pela ampla oferta dos Estados Unidos na temporada 2023/24 e por perspectiva de que a produção norte-americana seja volumosa também em 2024/25.

Frente ao fato, pecuaristas, com boas condições de pastagens, em todo país têm aproveitado o cenário para adquirir gado de reposição e também milho. Milho recuou entre 4% e 5% e nesta segunda-feira caia mais 3% na Bolsa Brasileira, B3.