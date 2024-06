Metade dos focos de calor no Pantanal está concentrada perto de áreas urbanas

Com incêndios florestais sendo registrados com maior intensidade desde o final de semana, regiões próximas à Corumbá e Ladário estão concentrando os focos de calor nesta terça-feira (4).



Dados do Sistema Pantanal em Alerta, do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul em parceria com o Ministério Público Estadual, indicam que foram registrados 89 focos de calor ao redor dos dois municípios localizados dentro do bioma. Em todo o Pantanal, o sistema identificou 189 focos de calor em 7 municípios, atingindo 23 propriedades.

Esse cenário está ocasionando uma nuvem de fumaça no céu de Corumbá e Ladário há três dias. Além da população urbana, a intensidade da fumaça também está prejudicando algumas comunidades ribeirinhas na região do Paraguai-mirim.

Por enquanto, as causas dos incêndios registrados no Pantanal ainda estão sendo apuradas com apoio da Polícia Militar Ambiental. Enquanto isso, os esforços estão concentrados em direcionar equipes para tentar criar linhas de defesa para conter o avanço das chamas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, 62 pessoas foram mobilizadas na Operação Pantanal, com troca de efetivo a cada 15 dias em todas as bases espalhadas no bioma.

A corporação ainda não deu detalhes de como está atuando nesses incêndios no entorno de Corumbá e Ladário. O que está confirmado é que um helicóptero da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) foi liberado para realizar sobrevoos e identificar situação de campo.

A Brigada Alto Pantanal, equipe mantida pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP) para atuar na região da Serra do Amolar, também integra as ações nas proximidades do Paraguai-mirim. Os incêndios nessa localidade, que fica a cerca de 3 horas de barco rápido rio Paraguai acima, poderiam ameaçar uma escola municipal e moradores.

O Prevfogo/Ibama também está mobilizado desde a segunda-feira (3) e realizou combates próximo à cidade de Ladário, na região da Área de Proteção Ambiental (APA) Baía Negra e não descarta convocar convocar novos brigadistas, para o combate aos incêndios na região pantaneira.