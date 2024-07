Ministério Público Estadual identifica 13 propriedades rurais onde tiveram início fogo no Pantanal

Com a ajuda de imagens de satélites, foram identificados 13 imóveis rurais de onde partiram os incêndios florestais na região pantaneira entre os meses de maio e junho deste ano. Os dados fazem parte de um informativo técnico apresentado na quarta-feira (03) pelo Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPMS).

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, o Promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça de Corumbá, Pedro de Oliveira Magalhães explicou que do total de propriedades identificadas, a maior parte é de Corumbá.

“O município de Corumbá tem uma extensão enorme, maior município da região Centro-Oeste, é maior que o estado do Espírito Santo. Então essas fazendas a maior parte estão no município de Corumbá. Ainda de acordo com o levantamento, foram localizados também em Porto Murtinho, mas esses não fazem parte da segunda promotoria de Corumbá, e serão tratadas por outra promotoria. Aqui em Corumbá estamos com 11 inquéritos civis, destes procedimentos estamos investigando as causas dos incêndios para que possamos promover a reparação e a eventual responsabilização”.

As causas do fogo ainda serão investigadas, com ajuda de peritos. Caso seja provado que houve incêndio intencional, os proprietários dos imóveis podem responder por crime ambiental. De acordo com a Lei 9.605, a pena para quem incendeia floresta varia de 2 a 4 anos de reclusão e multa.

Segundo levantamento técnico, ao todo, foram identificados 20 pontos iniciais de incêndio, sendo 13 imóveis rurais, uma terra indígena e as demais áreas não registradas no Cadastro Ambiental Rural. Desse total, 17 focos iniciais estavam localizados em Corumbá e 3 em Porto Murtinho.

