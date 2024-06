MS-377 será a primeira rodovia de concreto do estado

A rodovia MS-377, no trecho entre o entroncamento da MS-320 e a cidade de Inocência, será a primeira em Mato Grosso do Sul a receber pavimento de concreto, conhecido como whitetopping. A iniciativa, pioneira no estado, faz parte de um projeto de revitalização que utilizará uma tecnologia inovadora e já testada em outros estados brasileiros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná.

O novo pavimento de concreto promete ser mais resistente e durável do que o tradicional asfalto, proporcionando uma superfície de rolamento mais suave e segura para os motoristas. Além disso, essa tecnologia contribui para a redução de custos com manutenção ao longo do tempo, pois apresenta maior vida útil e menor necessidade de reparos frequentes.

A escolha do whitetopping para a MS-377 tem como objetivo principal atender à crescente demanda de tráfego pesado na região, especialmente com a instalação da fábrica de celulose da Arauco na Costa Leste do estado. Essa medida visa garantir a segurança viária e a fluidez do transporte de cargas, impulsionando o desenvolvimento econômico da região.

O projeto da nova rodovia de concreto está em andamento na Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e a expectativa é que a licitação para as obras seja aberta no segundo semestre de 2024.