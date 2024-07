MS encerra o primeiro semestre com saldo positivo de mais de US$ 3 bi

As operações comerciais de Mato Grosso do Sul geraram um saldo de positivo de US$ 3,7 bilhões, no primeiro semestre deste ano. O valor referente a diferença entre a exportação de US$ 5 bilhões e a importação de US$ 1,3 bilhões, foi apurado por meio do Boletim da Balança Comercial, produzido pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), nesta semana.

No período referido, a soja liderou o ranking dos produtos exportados, representando 38%; seguida pela celulose, com 21%; carne bovina fresca, com 11%; açúcar, com 6% e bagaço e resíduos de soja, com 4%. Entre os produtos importados, o gás natural representou a maior fatia, com 44%; seguido dos adubos e fertilizantes, com 11%; tecidos e materiais têxteis, com 9%; cobre, com 7% e fios têxteis, com 3%.

Reprodução/Aprosoja-MS

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apresentou aumento de 0,21% e o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) subiu 0,81%.

O boletim completo, formulado com informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística(IBGE) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV) pode ser acessado aqui.

*Com informações da Aprosoja/MS