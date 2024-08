MS investiu mais de R$ 211 milhões em saneamento em 2024

Em 2024, os investimentos em obras de abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário, em Mato Grosso do Sul, ultrapassaram a marca de R$ 211 milhões, beneficiando mais de 2,5 milhões de pessoas em todo o estado.

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) está realizando diversas obras para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento de água. Entre as ações estão a construção de novas estações de tratamento, a expansão das redes de distribuição e a perfuração de poços artesianos.

Continue Lendo...

Esgoto - No setor de esgotamento sanitário, a construção e ampliação de estações de tratamento de esgoto, juntamente com a expansão das redes coletoras, garantem que os resíduos sejam tratados de forma adequada antes de retornar ao meio ambiente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em parceria com a Ambiental MS Pantanal, por meio de uma Parceria Público-Privada (PPP), a cobertura do serviço de esgoto está sendo ampliada. A meta é conectar mais residências e empresas ao sistema de saneamento, beneficiando a população e preservando os recursos hídricos do estado.

Investimentos - Em 2023, foram investidos mais de R$ 259 milhões em obras, e em 2024, foram realizadas mais de 344 mil novas ligações de esgoto, beneficiando cerca de 1 milhão de pessoas.

A cobertura de esgoto deve chegar a 70% ainda este ano e a 98% até 2031, antecipando a meta estabelecida pelo novo marco legal do saneamento básico. O governo estadual prevê investimentos nos próximos anos, com mais de R$ 800 milhões destinados a obras de água e esgoto até 2028.

*Com informações da Sanesul