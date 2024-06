MS realiza 26ª Semana de Prevenção às Drogas

Segue até o dia 26 de junho, em Campo Grande, a 26ª Semana Nacional, Estadual e Municipal de Políticas de Prevenção às Drogas, com palestras e atividades.

A abertura oficial do evento aconteceu na quinta-feira (20) no Bioparque, na qual a presidente do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (Cead), Denise Fátima Barbosa Souza e Silva, destacou que o evento é uma ótima oportunidade para ampliar a discussão sobre o tema.

"A prevenção e os cuidados referentes ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, especialmente entre Crianças e Adolescentes, são questões inerentes à saúde pública e de responsabilidade compartilhada do Estado e da Sociedade Civil. Portanto, há que se identificar fatores de atenção e cuidados, que protegem e resgatam da vulnerabilidade às drogas e outras formas de violência, advindas do consumo e comercialização", afirmou.

O Cead é vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Presente na solenidade de abertura, o titular da pasta, Antonio Carlos Videira, enalteceu as iniciativas de prevenção ao uso de drogas e também destacou os trabalhos das forças de segurança no combate ao tráfico de drogas.

"De janeiro até 18 de junho deste ano, referente ao mesmo período de 2023, a Sejusp registrou um aumento de 14% nas apreensões de drogas da Capital e 26% nas apreensões do interior do estado. A previsão é que esses números aumentem ainda mais devido ao trabalho integrado das nossas forças de segurança", destaca o secretário.

*Com informações do Governo do Estado