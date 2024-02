Mundo está à beira do desastre climático

Na coluna CBN Cidadania e Sustentabilidade desta quarta-feira (28), Matheus Barros comentou que um relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) revelou que 2023 foi o ano mais quente dos últimos 125 mil anos, com todas as temperaturas medidas no planeta apresentando uma média de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

Em 50 anos, apenas 30% da energia global se tornou renovável, enquanto governos ainda subsidiam a indústria do petróleo com 7 trilhões de dólares – mais do que o dobro do investimento em energias limpas.

