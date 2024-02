Município oferece mais de 15 cursos de ovos de páscoa

Em Campo Grande, a Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc) oferece cursos gratuitos de Ovos de Páscoa Gourmet de colher em diversas áreas da Capital. São oferecidas cerca de 600 vagas, divididas em 16 novas turmas de 35 alunos cada.

As novas turmas serão nos bairros Jerusalém, Portal da Lagoa, Cidade Morena, Portal Caiobá, Jardim Morenão, Moreninha II, Mário Covas, Itamaracá, Los Angeles, Aymoré, Campo Nobre, Aero Rancho, Moreninha III e Jardim Carioca.

Continue Lendo...

Essa iniciativa é uma das metas da gestão municipal, que tem como objetivo levar capacitação em todas as comunidades de Campo Grande, estimulando o empreendedorismo e a geração de renda, permitindo que os moradores possam participar do curso na sua região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todo o material necessário para as aulas será fornecido pela Suasc. O aluno aprenderá o passo-a-passo de como fazer o Ovo de Páscoa do zero, até a entrega para o cliente. Cada participante recebe um certificado que conta pontos nos processos seletivos da prefeitura da Capital.

As vagas são limitadas e os cursos são gratuitos. As inscrições devem ser feitas através dos contatos abaixo:

Contatos: (67) 99132-2265 - Rosana, (67) 99831-2624 - Tiana, (67) 99298-7439 - Fran ou (67) 98484-5461 - Nadir.

Confira os horários:

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Jerusalém

Local: Avenida Araticun, 880

Data: 26 de fevereiro

Horário: 13h às 16h30

Contatos: (67) 98110-2666 – Neto

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Portal da Lagoa

Local: Rua Jerônima de Oliveira, 19

Data: 27 de fevereiro

Horário: 13h às 16h30

Contatos: (67) 99175-6777 – Cida Pasquim

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Cidade Morena

Local: Rua Ubirajara Garani, 755

Data: 28 de fevereiro

Horário: 17h30 às 20h30

Contatos: (67) 99201-9008 ou 99943-5913 – Lili ou Lidia

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Portal Caiobá

Local: Rua Cibele esquina com Rua Ilha de Marajó

Data: 02 de marcço

Horário: 08h às 11h

Contatos: (67) 2020-1148 – Suasc

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Jardim Morenão

Local: Canabrás, 307

Data: 05 de março

Horário: 17h30 às 20h30

Contatos: (67) 99890-8019 – Jucilene

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Moreninha II

Local: Rua Anacá, 395

Data: 06 de março

Horário: 17h30 às 20h30

Contatos: (67) 98417-8212 – Valmir

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Mário Covas

Local: Rua Saguí, 139

Data: 07 de março

Horário: 13h às 16h30

Contatos: (67) 98417-8212 – Luciana/Pastor Cristiano

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Itamaracá

Local: Rua Eufrátes, 306

Data: 08 de março

Horário: 17h30 às 20h30

Contatos: (67) 99201-6059 – Jhony

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Los Angeles

Local: Rua Olinda de Melo, 138

Data: 11 de março

Horário: 13h às 16h30

Contatos: (67) 99188-0324 – Iago

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Caiobá

Local: Rua Cassandra, 56

Data: 12 de março

Horário: 13h às 16h30

Contatos: (67) 98135-6897 – Carmem

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Aymoré

Local: Rua Das Divas, 02

Data: 13 de março

Horário: 13h às 17h30

Contatos: (67) 99282-4260 – Luiza

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Campo Nobre

Local: Cláudio Coutinho, 1300

Data: 14 de março

Horário: 17h às 20h30

Contatos: (67) 99263-0234 – Cléo

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Los Angeles

Local: Eveline Seringardi, 436

Data: 15 de março

Horário: 17h às 20h30

Contatos: (67) 99190-2739 – Patrícia

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Aero Rancho

Local: Charlote, 2016

Data: 18 de março

Horário: 13h às 17h30

Contatos: (67) 99176-7187 – Carioca ou Genecilda

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Moreninha III

Local: Rua Barreiras – Igreja São Pedro e São Paulo

Data: 19 de março

Horário: 17h30 às 20h30

Contatos: (67) 99908-5259 – André

Curso de Ovo de Páscoa Gourmet – Jardim Carioca

Local: Rua Ivo Nakao, 135

Data: 26 de março

Horário: 13h às 16h30