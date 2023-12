Natal nos Bairros chega à região do Segredo

Nesta sexta-feira (8), a programação do Natal nos Bairros será no Tarsila do Amaral, na região do Segredo, em Campo Grande. As atividades terão início às 17 horas e contará com decoração natalina, city tour e brinquedos.

A festa nos bairros conta com animador, sorteio de brindes, brinquedos infláveis, distribuição gratuita de pipoca e algodão doce, música com a Banda Municipal, além de uma linda decoração e a presença do ‘bom velhinho’ em pessoa, o Papai Noel, que chegará no ônibus do City Tour acompanhado de outros personagens.

Fim de semana

Os distritos também recebem o Natal nos Bairros. No dia 9 de dezembro, Rochedinho terá uma grande festa na Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, que com certeza irá encantar não só as crianças, mas todos que participarem da programação.

A série de programações continua e no dia 10 de dezembro a comunidade da região do Bandeira participa do evento, que será no Campo Moreninha III, na Avenida Grande Floresta, em frente a UPA da Moreninha III.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

