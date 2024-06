Nova forma de mensurar metano, mostra boi como aliado do clima

O quadro CBN Acrissul no Agro deste sábado (8), contou com a participação de Daniel Vargas, professor de economia e direito da Faculdade Getúlio Vargas (FGV), que rebateu a teoria da pecuária ser um fator de poluição e de risco para o clima.

Ele assegura que, feitas as contas corretamente, a conclusão é que o boi é uma “geladeira ambulante". Isso porque, parte do Metano gerado pelo bovino é transformado em água e CO2 num período de até 10 anos após a emissão. Esse CO2 acaba sequestrado pela vegetação que serve de alimento para o rebanho, de modo que o saldo de GEE (gases de efeito estufa) acaba zerado no processo.

Confira a entrevista completa: