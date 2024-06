Novo concurso para a Educação mantém déficit de professores

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou na sessão da última terça-feira (18), em regime de urgência, projeto de lei que permite a realização de concurso público para a contratação de mais de 10 mil servidores administrativos para a área da Educação.

A prefeita Adriane Lopes anunciou que, desse total, ao menos 4,2 mil vagas serão preenchidas ainda este ano, com a nomeação dos aprovados até o final de dezembro.

O concurso vai atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação (Semed) de ampliar seu quadro de servidores efetivos, hoje minoria diante dos contratados há anos de forma “temporária”, já que o último certame para a área administrativa ocorreu há mais de duas décadas.

No entanto, o déficit de servidores efetivos na Educação vai continuar, uma vez que com relação aos professores, a necessidade atual é de mais de 2,7 mil educadores. O mais recente certame realizado para a ampliação abriu a oportunidade para o preenchimento de apenas 323 vagas.

O concurso está sendo questionado na Justiça por dezenas de candidatos em função de erros crassos nas provas aplicadas pelo Instituto Avalia, do Paraná.

A prefeita Adriane Lopes anunciou que o edital para o concurso dos administrativos da Educação será publicado nos próximos dias e que ainda neste ano os aprovados serão nomeados.

No entanto, até que todo o certame seja preparado, com logística para atender muito mais candidatos do que o número de vagas – estima-se que ao menos 40 mil pessoas se inscrevam –, elaboração das provas e outros detalhes, é pouco provável que os resultados sejam homologados ainda em 2024.

Apesar de ser bastante positiva, a iniciativa da prefeita de realizar o concurso em ano eleitoral, às vésperas das eleições, é o fator que mais chama a atenção.

