Novo edital destina R$ 15,4 milhões em investimentos para empresas inovadoras de MS

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) lança na quinta-feira (18) o edital Tecnova III, destinado a apoiar o desenvolvimento de produtos e processos inovadores de empresas sul-mato-grossenses. Empresários e empreendedores de todo o estado poderão inscrever propostas para receber até R$ 500 mil.

O investimento previsto é de R$ 15,4 milhões, provenientes de recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) do Governo Federal, em parceria com a Fundect, do governo estadual. O objetivo é fomentar a competitividade e as atividades de inovação em Mato Grosso do Sul. A cerimônia de lançamento será realizada no dia 18 de julho, no auditório do Bioparque Pantanal, a partir das 15h30.

“O Tecnova é um programa bem sucedido que, por meio de muitas parcerias e empresários inovadores, tem feito a diferença no desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Nesta terceira edição, o Governo do Estado reforça o compromisso com o incentivo à inovação, essencial para o desenvolvimento econômico e tecnológico”, explica Márcio de Araújo Pereira, diretor-presidente da Fundect.

Para o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Veruck, Mato Grosso do Sul tem feito o seu dever de casa na questão da política de inovação.

"Um exemplo disso é o conjunto de resultados que obtivemos nas edições anteriores do Programa Centelha e do próprio Tecnova. Esse conjunto de resultados nos mostra que estamos no caminho certo, investindo na ciência e tecnologia como fator de desenvolvimento e de integração entre a academia e empreendedores”, diz Verruck.

Além do lançamento oficial, estão previstos eventos (Road Shows), para tirar dúvidas e divulgar a iniciativa aos empresários, nas cidades de Dourados, Ponta Porã, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Campo Grande e Corumbá nas próximas semanas.

Projetos - Os projetos devem estar alinhados com uma das cinco áreas estratégicas definidas: Agronegócio, Bioeconomia, Biotecnologia e Biodiversidade, Tecnologias Sociais e Assistivas, Saúde Animal e Humana, e Cidades Inteligentes e Energias Renováveis.

Os recursos serão divididos entre desenvolvimento de inovações, aceleração de empresas e internacionalização. Empresas de qualquer porte, com receita bruta anual de até R$ 16 milhões, registradas há pelo menos seis meses, podem participar, desde que tenham realizado atividades operacionais nos últimos três meses.

O valor solicitado para subvenção econômica deve variar entre R$ 445,2 mil e R$ 515,2 mil, abrangendo tanto os recursos para o desenvolvimento do projeto quanto para a aceleração e internacionalização.

As propostas devem detalhar claramente o produto ou o processo inovador, apresentar um cronograma de execução e orçamento, e estar alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e o Plano Plurianual do Estado de Mato Grosso do Sul. Durante os Road Shows, os parceiros da iniciativa oferecerão suporte e informações aos empresários interessados.

São parceiros na iniciativa a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems)/Startup Sesi, Fecomércio/Senac-MS e o Sebrae.

* Com informações Governo de MS