Número de microempreendedores formalizados em 2024 é o maior dos últimos cinco anos

Em 2024, Mato Grosso do Sul registrou aumento no número de formalizações de microempreendedores individuais - os chamados MEIs. De janeiro a junho deste ano foram cerca de 19 mil formalizações - este é o maior número registrado nos últimos 5 anos no mesmo período.

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, desta quarta-feira (10), o analista-técnico do Sebrae/MS, Carlos Henrique Oliveira explicou o que tem contribuiu para este crescimento dos micro e pequenos negócios no estado.

“Existem diversos fatores que podem influenciar. Desde de 2019 até este ano, sempre houve aumento no número de MEIs. Eu sempre cito que existem negócios por oportunidade e negócios por necessidade. Então a gente tem a questão econômica de retomada do crescimento, mas a gente não pode esquecer que a gente tem o nosso local, o nosso empreendimento no estado de pessoas que estão partindo para o empreendedorismo para abrir a sua própria empresa e tendo como primeiro passo a busca do negócio on-line”.

Durante a conversa, o analista detalhou as vantagens para quem investe no micro e pequeno negócio e os passos para a formalização da empresa.

Acompanhe a entrevista completa.