O alvo dos candidatos a prefeito de Campo Grande

Com a primeira semana de campanha, já deu para notar a estratégia do jogo eleitoral dos candidatos a prefeito de Campo Grande. O principal alvo do bombardeio dos rivais é a prefeita Adriane Lopes (PP). Ela busca a reeleição debaixo de tiroteio. Neste início da campanha, a prefeita passa o tempo na defensiva.

O maior algoz dela é o candidato do PSDB, deputado federal Beto Pereira. Ele montou um arsenal de dados para apontar os problemas de Campo Grande.

Na mesma linha de ataques segue a Rose Modesto (União Brasil). Ela chegou a chamar Adriane de "mentirosa" em um debate. Isso mostra o desenho da campanha eleitoral.

A candidata do PT, deputada federal Camila Jara, também, escolheu como alvo de ataques a Adriane Lopes. Ela acusa a prefeita de não investir no desenvolvimento da Capital, que não atrai as grandes indústrias para geração de emprego, renda e riqueza.

Adriane rebateu as críticas dos rivais, dizendo que eles vivem mais em Brasília e não conhecem os problemas de Campo Grande. Mas nota-se, também, que os candidatos estão poupando Rose Modesto dos bombardeios. Beto Pereira até evita o confronto com Rose, com quem já teve embate dentro do PSDB por indicação de candidatura a prefeito. A Rose venceu o primeiro embate, em 2016, e concorreu a prefeitura. Ela perdeu para Marquinhos Trad, na época no PSD, no segundo turno.

Em 2020, os dois voltaram a se confrontar no partido pela candidatura a prefeito. O então governador Reinaldo Azambuja acabou com a briga vetando o PSDB de disputar a prefeitura. O partido apoiou a reeleição de Marquinhos Trad. Nessa briga interna sobrou resquícios com Rose e Beto não se bicando. Esse foi um dos motivos da saída da Rose do PSDB. Hoje ela tem autonomia de definir o seu rumo político. Mas na campanha para prefeito, os dois não estão provocando atritos.

A prioridade do Beto é polarizar com Adriane Lopes, porque os dois estão disputando a segunda vaga no segundo turno das eleições. A primeira, pelo cenário político de hoje, está carimbada para Rose Modesto.

