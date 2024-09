O Desafio do Envelhecimento Populacional para as Políticas Públicas Brasileiras

No CBN Finanças, desta terça-feira (03), o economista e colunista Hudson Garcia analisou os desafios do envelhecimento populacional para as políticas públicas brasileiras.

Recentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou novas projeções de população com base no Censo de 2022. As projeções indicam que o país atingirá um pico populacional de cerca de 220 milhões de pessoas em 2041, seguido de um declínio gradual.

“Esse cenário traz à tona um conjunto de desafios para as políticas públicas brasileiras, que precisam se adaptar rapidamente a uma nova realidade marcada pelo envelhecimento populacional. Essas novas projeções indicam que a população brasileira está envelhecendo mais rápido do que se pensava anteriormente. A redução na taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida significam que haverá um número menor de jovens e um número crescente de idosos”.

Até 2070, espera-se que o número de crianças e adolescentes caia significativamente, o que impactará diretamente as políticas de educação e saúde voltadas para essa faixa etária. Com menos jovens para dividir o custo desses serviços, o gasto per capita aumentará, exigindo uma reavaliação das alocações orçamentárias e uma melhor gestão dos recursos públicos.

