Os riscos da cirurgia plástica

Pesquisa realizada pela Sociedade Internacional da Cirurgia Plástica (ISAPS em inglês), mostrou que o Brasil se encontra em segundo lugar no ranking internacional de realizações de cirurgias plásticas, perdendo apenas para os Estados Unidos. Mas esses procedimentos possuem riscos à saúde. Para falar sobre isso, o cirurgião plástico renomado, Dr. Pedro Pegolo, esteve no programa CBN Você Mulher deste sábado (24) e deu mais detalhes sobre como garantir a segurança e estar confiante para aumentar a autoestima.

"É importante lembrar que qualquer procedimento, seja o mais simples e em qualquer qualquer clínica de estética, tem seus riscos. No caso da cirurgia plástica, a primeiro passo importante é a escolha do profissional, com uma equipe especializada para garantir um bom trabalho com segurança", disse Dr. Pegolo.