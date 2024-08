Overdose de candidatos em Mato Grosso do Sul

As eleições municipais em Mato Grosso do Sul terão candidatos de todos os jeitos e gostos ideológicos com mais de 7 mil disputando 79 prefeituras e 849 vagas para vereador. Mais de 2 milhões de eleitores, de acordo com a última atualização do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), estão convocados para irem às urnas votar no dia 6 de outubro. O voto é obrigatório.

Em Campo Grande, único município do estado com direito a realização do segundo turno, terá 8 candidatos a prefeito brigando pelo comando administrativo da Capital do estado. Os mais de 600 mil eleitores não deverão ter dificuldades de escolher o futuro chefe do Executivo Municipal por não ter muitos concorrentes.

Agora, o problema é escolher os 29 vereadores dentre os 482 candidatos. É pra atormentar a cabeça do eleitor indeciso. Não é à toa o registro do alto índice de abstenção em todas as eleições municipais.

Esta overdose de candidatos a vereador dá um curto-circuito na cabeça do eleitor. Nem a propaganda eleitoral no rádio e na TV dá para definir o nome do candidato, porque só aparece em tempo relâmpago o nome dele sem a sua fala.

Já para prefeito, há tempo para os candidatos apresentarem suas propostas para a solução dos problemas da cidade.

A campanha eleitoral começou dia 16, sexta-feira, com propaganda nas ruas e na internet. No rádio e na TV começa no dia 30 deste mês.

