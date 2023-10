Paper Excellence: Compromisso global com a Sustentabilidade

A pauta ESG (Ambiental, Social e de Governança) tornou-se uma das discussões mais urgentes em todo o mundo. Uma empresa estar atenta à agenda ESG, hoje, não é mais uma opção. Trabalhar com preocupação ambiental, com transparência na governança corporativa, e com iniciativas em responsabilidade social são fatores determinantes para uma empresa ter sucesso. Neste contexto, a Paper Excellence, como uma das maiores produtoras do mundo de papel e celulose, possui um compromisso sério com um futuro sustentável.

A Paper Excellence foi fundada em 2006 e por meio de aquisições estratégicas, rapidamente se expandiu para se tornar uma das maiores forças globais na produção de papel e celulose. Com operações em diversos países, incluindo o Brasil, Canadá, França e Estados Unidos, a empresa se estabeleceu como uma gigante num setor cujo DNA é sustentabilidade.

O setor de papel e celulose desempenha um papel significativo na agenda ESG. O uso de recursos naturais e a contribuição para a redução das emissões é um dos fatores principais. A produção de papel e celulose depende da madeira como matéria-prima principal. As empresas do setor adotam práticas de manejo sustentável das florestas, promovendo o reflorestamento. Além disso, as árvores plantadas contribuem para a preservação da biodiversidade e para regular a temperatura e umidade do nosso planeta. A Paper Excellence possui milhares de hectares de florestas plantadas pelo mundo, com 100% de sua madeira certificada por órgãos internacionais independentes.

A busca por eficiência energética é uma prioridade na indústria de papel e celulose, reduzindo a pegada de carbono das operações. Muitas empresas utilizam biocombustíveis e energia renovável em suas instalações. Por isso a Paper Excellence acredita na energia verde: 96% de sua energia consumida provém de fontes verdes e renováveis. Além disso, a empresa reduziu suas emissões em mais de 66% nos últimos anos, uma prova do compromisso da empresa com o combate às mudanças climáticas.

O setor de papel e celulose frequentemente está localizado em áreas rurais, fornecendo empregos essenciais para as comunidades locais. Com mais de 60 fábricas espalhadas por quatro países do mundo, a Paper Excellence gera mais de 21 mil empregos diretos e outros milhares de empregos indiretos, com clientes em mais de 50 países. É geração de emprego e de valor nas economias em que atua.

Por fim, muitas empresas do setor investem em programas sociais, educação e saúde nas áreas em que operam. No Brasil e no mundo, a Paper Excellence realiza dezenas de iniciativas de apoio às comunidades. Em Três Lagoas (MS), cidade que abriga a fábrica da Paper Excellence no Brasil, a PE realizou uma doação para o Lar dos Idosos Eurípedes Barsanulpho, que atua no cuidado e zelo de pessoas na melhor idade e que dependem de cuidados especiais. Com a doação, a entidade investiu na compra de um carro para transporte dos idosos, uma secadora de roupas industrial, além de leite, fraldas geriátricas, cestas básicas e outros mantimentos.

Em resumo: as empresas do setor de papel e celulose desempenham um papel fundamental na pauta ESG. Exemplos como o da Paper Excellence, mostram que empresas bem geridas, não apenas minimizam seu impacto negativo, mas também promovem um impacto positivo em todo o planeta.