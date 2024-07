Parceria com o Chile favorece negócios inovadores e startups de MS

Um convênio de cooperação assinado no início deste mês entre o Sebrae/MS e a Corporação de Desenvolvimento Regional de Tarapacá, no Chile – uma instituição sem fins lucrativos que fica na capital Iquique, vai proporcionar a troca de conhecimentos e construção de ações de inovação entre os dois países, aproximando Mato Grosso do Sul do Chile, principalmente na temática de startups, investimentos, prototipagem e aceleração.

O intuito do convênio é estreitar as relações entre os dois países, principalmente, entre as startups e negócios inovadores, considerando a Rota Bioceânica enquanto geradora de oportunidades para a economia local.

Para a gerente do Living Lab, Laboratório de Inovação e Prototipagem do Sebrae/MS, Leandra Oliveira da Costa, essa parceria é importante para criar ambientes favoráveis aos negócios, de acordo com as demandas geradas a partir da abertura da Rota Bioceânica.

Acompanhe a entrevista realizada nesta segunda-feira (15):