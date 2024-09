Parceria entre Polícia Militar e Cientifica reforça treinamento sobre preservação de local de crime

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) e a Polícia Científica realizaram um treinamento intensivo sobre preservação de local de crime. A iniciativa, que envolveu 18 cadetes em formação, aconteceu na última quarta-feira (11) e contou com uma simulação prática que reproduziu os desafios enfrentados por profissionais de segurança em situações reais.

Durante a atividade, os futuros oficiais da PMMS foram divididos em equipes e realizaram todas as etapas de uma intervenção policial, desde o isolamento da área até a remoção do corpo. A perita criminal Thayla Venâncio destacou a importância do treinamento: “É fundamental que esses profissionais estejam preparados para preservar os locais de crime e garantir a coleta de provas de forma adequada”.

O comandante da Academia da PMMS, tenente-coronel Daniel Elias dos Santos, ressaltou que a disciplina é crucial para os futuros policiais, que muitas vezes são os primeiros a chegar ao local de um crime. “O conhecimento sobre a preservação de vestígios é fundamental para a elucidação de crimes e contribui para tornar Mato Grosso do Sul mais seguro”, afirmou.

Para o cadete Fuad Alessandro Rocha, a experiência foi enriquecedora. “Aprendemos a importância de preservar o local do crime e a garantir a idoneidade das provas, o que é fundamental para a justiça”, disse.

*Com informações da Sejusp