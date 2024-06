Pezão/UCDB faz rifa para ajudar nas despesas com a LFF

O Pezão/UCDB, equipe que representa Mato Grosso do Sul na Liga Feminina de Futsal, está sofrendo com a falta de apoio financeiro. A situação é complicada e o clube, inclusive, está fazendo uma rifa para ajudar nas despesas.

A dificuldade ficou ainda mais evidente na última sexta-feira (21), quando as meninas tiveram que viajar, com os próprios carros, para a cidade de Ubiratã (PR), a cerca de 640 km de Campo Grande. Elas foram enfrentar a equipe do Stein Cascavel e foram derrotadas pelo placar de 3x0.

Continue Lendo...

O Pezão/UCDB (antes SERC/UCDB) sempre teve um apoio nos últimos anos. A equipe já disputou a Copa do Brasil, a Copa Mundo e está no segundo ano consecutivo disputando a Liga Feminina (LFF). Mas neste ano, o apoio financeiro não chegou.

O técnico Nando Borges explicou a situação. “A Fundesporte sempre disponibilizou transporte para a gente. Em 2022, teve um edital público para times de alto rendimento e a gente conseguiu. Aí que a gente conseguiu jogar a Copa Mundo de Futsal, jogar todas as competições do ano, foi um ano muito bom. Vice-campeão brasileiro, ficamos em quinto na Copa Mundo. Com isso, em 2023, a gente achou que ia continuar [...] Esse ano, a gente voltou e ficamos sem apoio”.

Vale ressaltar que a Federação de Futebol de Salão de Mato Grosso do Sul (FFSMS) está ajudando o Pezão/UCDB com relação às despesas, então essa situação poderia ser ainda pior. A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) também cedeu o ginásio Guanandizão para a realização dos jogos da equipe.

O técnico Nando também comentou sobre como as atletas estão lidando com essa situação. “Desmotiva bastante. Algumas atletas têm bolsa atleta do governo, mas não são todas. As mais velhas não têm bolsa, porque um dos critérios de desempate é a idade. E como todas têm a mesma pontuação, só seis ganham. Então muitas desassistidas. Mas agora que a gente já sabe que não tem muita coisa, as meninas abraçaram e estamos fazendo o máximo que a gente pode. [...] a ideia é a gente classificar ainda, a gente tem esperança disso”.

O Pezão/UCDB está no 9º lugar da LFF, com três pontos ganhos. Um ponto atrás do Londrina, que está em 8º e já fez um jogo a mais. Lembrando que os oito primeiros colocados avançam para as quartas de final. Em cinco jogos, a equipe sul-mato-grossense venceu um e perdeu quatro.

Em 2023, as meninas de Mato Grosso do Sul chegaram ao mata-mata, mas foram eliminadas pela forte equipe do Taboão/Magnus, que inclusive lidera a competição este ano, com 15 pontos.

O próximo compromisso do Pezão/UCDB está marcado para o dia 6 de julho, aqui em Campo Grande, contra o ADTB (PR). Jogo importante porque o ADTB está na 7º posição com sete pontos, então é um confronto direto para o time de Mato Grosso do Sul na briga pela classificação ao mata-mata.

A equipe está realizando uma rifa para ajudar nas despesas, que são altas. Os prêmios são: 1 Aspirador e 1 Soprador, ambos à Bateria, e cada número custa R$5,00. A venda da rifa está sendo feita de maneira online.

Até o momento de publicação desta reportagem, a equipe da CBN CG não recebeu um retorno da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) sobre a situação do Pezão/UCDB.