PF apreende mais de 350 kg de drogas em uma noite em MS

Na noite desta segunda-feira (26), a Polícia Federal apreendeu 164,5 kg de cocaína e 196,6 kg de maconha em um caminhão abandonado em área de fiscalização na fronteira, em Corumbá.

De acordo com a polícia, os agentes observaram um caminhão de pequeno porte parado no acostamento próximo à barreira policial. O motorista não estava no veículo.

As drogas estavam no compartimento oculto da carroceria do caminhão. Este fato deu início a investigações sobre o crime de tráfico de drogas e sobre o dono do veículo. No total, os entorpecentes somam 361,1 kg.

A Delegacia da Polícia Federal em Corumbá mantém canal de denúncias anônimas através do e-mail uip.cra.ms@pf.gov.br e do telefone (67) 99202 8240.