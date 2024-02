Planeta enfrenta período mais quente desde a revolução industrial

O mês de janeiro de 2024 ficará marcado na história como um período de extremos climáticos, com temperaturas atingindo níveis alarmantes em todo o mundo. O tema desta terça-feira (13) de Silvio Barros foi sobre dados sobre o clima do Observatório Copérnico da União Europeia.

Segundo os dados do observatório, este foi o mês mais quente já registrado desde o início da Revolução Industrial, com as médias térmicas superando os limites históricos em 1,66°C acima dos níveis pré- industriais.

Foi o oitavo mês consecutivo com temperaturas mensais recordes. O ano de 2024 começou como 2023 terminou, quente. A temperatura média global dos últimos 12 meses também foi a mais alta já registrada, 1,52 graus centígrados acima da média pré-industrial.

A análise do Copérnicos destacou a variação grande de temperatura no continente europeu, com os países nórdicos experimentando um frio muito intenso e a região do Mediterrâneo muito mais quente do que o normal.

Fora da Europa, as temperaturas também foram mais altas na porção leste do Canadá, no norte. No litoroeste da África e no Oriente Médio e também na Ásia Central. Em parte, o calor é decorrente dos efeitos do fenômeno El Ninho, que provoca alterações nos padrões climáticos em diversas partes do globo.

