PMA autua propriedade por desmatamento ilegal na cabeceira do Apa

A Polícia Militar Ambiental (PMA) de Bela Vista autuou nesta sexta-feira (16) uma propriedade rural no distrito de Cabeceira do Apa, em Ponta Porã, por exploração ilegal de vegetação nativa. Durante a ação de fiscalização, foram constatados 83 hectares de desmatamento realizados sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

O proprietário da área foi multado em R$ 24.900,00, conforme previsto na legislação ambiental vigente. Segundo a PMA, a exploração irregular de vegetação nativa representa um grave dano ao meio ambiente, afetando diretamente a biodiversidade e os ecossistemas locais.

O desmatamento ilegal, além de degradar os recursos naturais, compromete o bem-estar ambiental de longo prazo.

*Com informações da PMA