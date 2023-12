PMA autua proprietário rural por queima de leiras

Policiais Militares Ambientais (PMA) de São Gabriel do Oeste, durante fiscalização no município de Camapuã, multaram um homem de 49 anos por queimar leiras em sua propriedade rural.

Os agentes estavam realizando um patrulhamento durante a Operação Prolepse, de prevenção aos incêndios florestais, quando perceberam uma densa cortina de fumaça no horizonte. Ao se aproximarem da propriedade, constataram que a fumaça era proveniente de um incêndio em leiras de vegetação.

A equipe utilizou um programa que utiliza imagens de satélite para a detecção de focos de calor para identificar a propriedade e a data da queima, que ocorreu no dia anterior. No local, os agentes encontraram várias leiras queimadas, algumas ainda com resíduos de material lenhoso nativo e emitindo fumaça.

Continue Lendo...

O proprietário da propriedade apresentou uma autorização ambiental para queima, no entando, a queima controlada está proibida em Mato Grosso do Sul até 31 de dezembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O infrator, residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e multado em R$ 3.334,10 pela infração ambiental cometida. Ele também poderá responder por crime ambiental de atividade potencialmente poluidora sem autorização ambiental, com pena de um a seis meses de detenção.

*Com informações da PMA